Боевиков ВСУ в Донбассе принуждают вакцинироваться от коронавируса неизвестным препаратом

В 90% случаев после прививки потребовалась госпитализация военнослужащих Фото: Олег ЗОЛОТО

За первые три дня с начала вакцинации от коронавируса в рядах ВСУ в Донбассе были зарегистрированы первые летальные случаи. Два боевика скончались после введения неизвестного препарата от COVID-19. Известно, что лекарство не было рекомендовано к применению Всемирной организацией здравоохранения.

— В 90% случаев после прививки потребовалась госпитализация военнослужащих с тяжелыми побочными эффектами, в частности аллергической реакцией, переходящей в анафилактический шок, — рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Так, у скончавшегося солдата Биглица ранее был поставлен диагноз гипертония. Однако это не помешало комбату заставить его сделать прививку.

По словам Филипоненко, это был не единичный случай. Боевиков принуждают прививаться от COVID-19, несмотря на противопоказания. Причем у большинства вакцинированных были диагностированы сердечно-сосудистые и простудные заболевания.

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