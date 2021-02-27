На следующих переговорах ДНР поднимет вопрос о блокировке Киевом поставок гумпомощи в Донбасс

Украина заблокировала гумконвои ООН и Красного Креста Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На следующей встрече Контактной группы, которая состоится 3 марта, ДНР потребует от Киева разъяснений по поводу блокировки поставок гуманитарной помощи в Донбасс от Красного Креста и ООН. Об этом заявили в делегации Республики.

— Согласованным местом пересечения колонны с гуманитарным грузом являлось КППВ «Еленовка-Новотроицкое». Однако в силу проводившихся со стороны ВФУ на протяжении двух дней обстрелов, сами же киевские власти запретили проезд гуманитарных колонн в виду «небезопасной оперативной обстановки». Как говорится сами обстреляли и сами запретили, — объяснили делегаты.

При этом Киев перенаправил все грузы на поставку через ЛНР, именно пункты пропуска, которые до сих пор не открыты. Напомним, что этого не произошло ранее из-за позиции украинских властей. Открытием КПВВ с ЛНР они пытаются передвинуть линию соприкосновения, обманным путем захватив контроль над участком в 300 метров территории.

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