Народная милиция ЛНР обнаружила киевских силовиков на участке разведения сил

ВСУ покинули позиции у Золотого еще в 2016 году. Фото: пресс-центр штаба ООС

Народная милиция ЛНР обнаружила активность на заброшенных позициях ВСУ на участке разведения сил и средств в районе Золотого. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.

— На бывших позициях ВСУ в зоне разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение двух военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, — говорится в сообщении.

В Народной милиции добавили, что данную информацию подтвердили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В их отчете от 26 февраля сказано, что боевики действительно находились на покинутых позициях.

Напомним, что еще в сентябре 2016 года украинская сторона конфликта подписала рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе. Согласно этому документу, территория у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР) считаются зонами безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушилин: Если с украинской стороны происходят вооруженные провокации, наши войска подавляют огневые точки противника

Глава ДНР уверен, что военнослужащим Республики по плечу любая задача (подробнее)