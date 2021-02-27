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Коронавирус Covid-19

На лечение от коронавируса в ДНР поступили еще 222 пациента

В общей сложности лечение от коронавируса получают 5593 пациента
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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За прошедшие сутки медики установили диагноз коронавирус 222 жителям Республики

За прошедшие сутки медики установили диагноз коронавирус 222 жителям Республики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки медики установили диагноз коронавирус 222 людям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— За последние сутки в ДНР проведено 640 исследований, из них выявлено 166 случаев заболевания (26,0%) и у 56 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было официально зарегистрировано и подтверждено 24 301 случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 5593 пациента, выписаны 16 679 человек, летальных случаев 2029.

Кроме того, в Минздраве обновили статистику по заболеваемости пневмонией. За сутки выявлено 74 случая пневмоний. Это на десять пациентов больше, чем за предыдущий отчетный период. Из них госпитализировали 51 пациента.

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