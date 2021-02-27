Умер известный артист донецкой муздрамы Игорь Молошников

Игорь Молошников полвека отдал донецкой муздраме полвека. Фото: Минкульт ДНР

25 февраля в возрасте 93 лет из жизни ушел известный актер донецкой муздрамы, народный артист Украины Игорь Иванович Молошников.

Игорь Молошников почти всю свою жизнь посвятил профессии. На сцену впервые он вышел еще будучи студентом. В 60-х годах связал свою судьбу с коллективом Донецкого музыкально-драматического театра. Спустя 17 лет получил звание «народного артиста», что было для того времени большим событием.

За полвека своей актерской карьеры он сыграл больше 200 ролей. Постоянные зрители Муздрамы могут помнить Игоря Ивановича по ролям в комедийных и драматических спектаклях: «В джазе только девушки» (мафиозный босс Бонапарт), «Полоумный Журден» (Нотариус), «История лошади» (Генерал), и легендарной постановке «Поминальная молитва» (мясник Лейзер).

Игорь Молошников также был наставником для многих молодых актеров, которые сейчас играют в труппе донецкой муздрамы. Он является для них примером для подражания.

— Он всегда был красивым, его отличали рост, харизма, голос! Он хорошо пел. До последнего дня – сам удивлялся. Он был эталоном сценречи, обладал уникальным тембром. Игорь Молошников навсегда останется той вершиной, к которой нужно стремиться. Сегодня чувствуется нехватка таких артистов, — поделился своими воспоминаниями об актере его коллега и режиссер Владимир Быковский.

Коллектив донецкого музыкально-драматического театра скорбит по ушедшему артисту.