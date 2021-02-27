В ЛНР за сутки зарегистрировали четыре летальных случая от коронавируса

В ЛНР продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Луганской Народной Республике обновили статистику по количеству летальных случаев от коронавирусной инфекции. По данным на утро 27 февраля, зарегистрировано еще четыре случая смерти пациентов с таким диагнозом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

— Всего по состоянию на 09:00 27 февраля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 3058, — говорится в сообщении ведомства.

При этом полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности уже 2574 человека, а летальных случаев с начала пандемии было 269.

Напомним, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти ЛНР ввели режим повышенной готовности. Некоторые его меры со временем послабляют. Так к прежней работе вернулись школы Республики, но с некоторыми ограничениями по организации учебного процесса.

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