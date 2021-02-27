Подразделения ВСУ за прошедшие сутки девять раз обстреляли ДНР

Боевики стреляли из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня. Под огнем оказались населенные пункты ДНР на донецком, горловском и мариупольском направлениях. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Донецк (пос. ш-ты Трудовская, Вольво-Центр), Веселое, Васильевка, Ленинское, Саханка, — говорится в сообщении.

Боевики стреляли из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов составило 49 единиц.

Кроме того, наблюдатели СЦКК отметили 11 взрывов у подконтрольного Украине населенного пункта Богдановка. Они произошли при проведении инженерных работ.

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