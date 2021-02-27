Луганский цирк подготовил сюрприз-шоу для поклонников

Манеж цирка будет превращен бассейн (архив) Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Луганский государственный цирк подготовил для жителей Республики новую программу под названием «Феерия поющих фонтанов», которая начнется в учреждении 13 марта. Об этом сообщил директор столичного цирка Дмитрий Касьян.

— Мы планируем начать с 13 марта новую программу - аква-шоу «Феерия поющих фонтанов». Это российская программа, очень красочная, красивая. Все события будут происходить и на воде, и на суше, и в воздухе, — рассказал Касьян.

Кроме того, директор цирка уточнил, что в рамках новой программы манеж цирка будет превращен бассейн. В репертуаре будет большое разнообразие номеров разных цирковых жанров: акробаты, воздушные гимнасты и эквилибристы. Детишек порадуют номерами с дрессированными животными и клоуны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Благодаря вакцинации «Спутником V»: Глава Минздрава ЛНР заявила о снижении количества заболевших коронавирусом

Наталия Пащенко сообщила, что иммунизация населения российской вакциной позволила уменьшить число заболевших (подробнее)