Погода в Донецке на день: 27 февраля с утра до вечера будет идти дождь

Погода в Донецке будет относительно теплой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В субботу, 27 февраля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет морозной. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от 0 градусов до +3 градусов.

- Этот день в Донецке будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Утром начнется мелкий дождь, который закончится только ближе к вечеру, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет +2 градусов ниже нуля, днем столбик термометра подымится – до +3 градуса, вечером столбик термометра зафиксирует 0 градусов.

Скорость ветра до 4,2 метра в секунду.

Народный прогноз: В старину в этот день повитухи принимали с гостинцами женщин, у которых они принимали роды. В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.

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