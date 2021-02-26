В ДНР прокомментировали блокировку оппозиционных телеканалов на Украине

Наталья Никонорова сделала заявление. Фото: МИД ДНР

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова прокомментировала закрытие оппозиционных телеканалов на Украине и заявила о возможной подготовке Киева к новой военной авантюре.

- Последние шаги украинских властей лишь укрепляют нас в этом убеждении: подавление оппозиции, захват контроля над информационным пространством, непрекращающиеся провокации на линии соприкосновения – что это, если не подготовка к новой военной авантюре? Очевидно, ими уже забыт печальный опыт предыдущих авантюр, закончившихся полным фиаско, – говорится в заявлении руководителя внешнеполитического ведомства Республики.

Никонорова отметила, что позиция Республик Донбасса не изменилась – ДНР и ЛНР привержены Минским соглашениям.

- Но готовы адекватно ответить на любую угрозу, - подчеркнула министр.

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