Пушилин: Если с украинской стороны происходят вооруженные провокации, наши войска подавляют огневые точки противника

Денис Пушилин сделал заявление Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Народной милиции ДНР готовы отразить атаку украинских войск и перейти к контрнаступлению.

- Народная милиция ДНР готова к адекватному ответу. Если с украинской стороны происходят вооруженные провокации, наши войска подавляют огневые точки противника, - заявил Денис Владимирович.

Пушилин отметил, что бойцы ВСУ делают это настолько точно и эффективно, что даже украинские СМИ и политики не могут уже скрывать потери.

- Но и не имеют при этом возможности обвинить нас в срыве перемирия, - подчеркнул руководитель Республики.

Глава ДНР уверен, что военнослужащим Народной милиции по плечу любая задача: и филигранное подавление огневых точек, и защита мирного населения при боевых действиях, и молниеносное наступление.

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