В НМ ЛНР заявили о нарушениях Украины на линии разграничения

НМ ЛНР зафиксировала нарушения со стороны ВСУ. Фото: Штаб ООС

Народная милиция Луганской Народной Республики зафиксировала нарушения со стороны украинской армии.

- На бывших позициях ВСУ в зоне разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение военнослужащего 92-й бригады ВСУ, - говорится в сообщении.

Кроме этого, в оборонном ведомстве ЛНР рассказали о размещении вооружения киевских силовиков в жилых районах.

- В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ отмечено нахождение БТР-80 и 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23 на территории жилого домовладения в населенном пункте Счастье, в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ – БТР-3 в жилом районе населенного пункта Золотое-2, - рассказали в Народной милиции Республики.

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