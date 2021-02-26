Лечение продолжает 5481 пациент Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным, проведенных 25 февраля исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 231 жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Проведено 711 исследований, из них выявлено 191 случай заболевания и у 40 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

Отмечается, что от коронавирусной инфекции за сутки вылечились 92 человека. Зарегистрировано 12 летальных случаев.

За все время Covid-19 в Донецкой Народной Республики был выявлен у 24 079 жителей. Из этого числа 16 579 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 2020 летальных случаев. Лечение продолжает 5481 пациент.

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