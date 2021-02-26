ВСУ обстреляли семь поселков ДНР

Украинская армия продолжает стрелять по населенным пунктам Республики. Фото: Штаб "ООС"

Украинские вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Вооруженные формирования Украины в минувшие сутки открывали огонь по направлению семи населенных пунктов ДНР, - говорится в сообщении. -Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 58 единиц.

В СЦКК рассказали, что при обстрелах киевские силовики использовали гранатометы.

- На донецком направлении под обстрел попали районы села Веселое, поселка Еленовка, на горловском – поселка шахты 6/7 и шахты им. Гагарина, на мариупольском – окрестности сел Саханка, Набережное и Украинское, - сказали в Представительстве.

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