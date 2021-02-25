26 февраля в Донецке будет ясно, без осадков

День и вечер в Донецке будут ясными, несмотря на пасмурное утро Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

26 февраля на смену пасмурному утру в столицу Донецкой Народной Республики придет ясная и безоблачная погода. Осадков не предвидится.

Температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 градусов утром до 5... 7 градусов тепла днем.

Ветер западный, будет дуть со скоростью 4-5 метра в секунду. Атмосферное давление составит 752-750 миллиметров ртутного столба.

В этот день в народе празднуют день памяти преподобного Мартиниана - «укротителя страстей». Если в этот день таял снег, то весна предвещала быть теплой, а вот пасмурный день сулил холодную и долгую весну. Если луна вечером была красного цвета, то на следующий день ждали ветер и снег.

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