В Алчевскую больницу доставили новое медицинское оборудование

Новые аппараты ИВЛ помогут спасти не одну человеческую жизнь во время пандемии коронавируса (архив) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алчевскую городскую многопрофильную больницу доставили новое оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и флюорографы. Об этом сообщила главный врач лечебного учреждения Любовь Винникова.

- Один флюорограф стационарный, а второй - передвижной. Его будем использовать для обследования жителей прилегающих к Алчевску городов и поселков, - рассказала она.

Главврач отметила, что обновление медицинского оборудования стало возможным благодаря помощи Российской Федерации.

- Последние десятки лет оборудование такого класса мы не получали. Поэтому, конечно, ценим то, что получаем на сегодняшний день, - сказала Любовь Винникова.

Напомним, ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что в 2020 году медучреждения Республики получили около 50 единиц современной медицинской техники, часть из которой передала Россия.

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