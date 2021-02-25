Вакцинация от коронавируса в ДНР: На прививку зарегистрировались больше 26 тысяч жителей

В Республике приступили ко второму этапу вакцинации от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Желающих сделать бесплатную прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V» становится все больше. В ДНР на вакцинацию зарегистрировались уже свыше 26 тысяч жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- С 1 февраля на вакцинацию от COVID-19 зарегистрировались более 26 тысяч жителей Республики, - говорится в сообщении, которое Минздрав опубликовал в своем телеграм-канале.

Напомним, вакцинация российским препаратом «Спутник V» стартовала в ДНР 1 февраля. Меньше чем за неделю жителям ввели несколько тысяч доз первого компонента «Спутника V». Второй этап начался спустя 21 день.

Сегодня в Республике ожидают новую поставку российской вакцины. Это порядка 25 тысяч доз препарата.

Читайте также

В Донецке открыли сбор денег на лечение 8-месячного смертельно больного Тимура Лесного

Сумма к сбору фондом «Время добрых» - 2 миллиона рублей (подробнее)