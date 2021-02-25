В Еленовке минами ВСУ разрушены два жилых дома

Противник обстреливает Еленовку второй день подряд. Народная милиция ДНР просит жителей не выходить из укрытий (архив) Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня утром минометным огнем ВСУ были повреждены два жилых дома в Еленовке на юге Донецка. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Огонь вела 28-ая бригада украинской армии, выпустившая со своих позиций 20 мин калибром 60 миллиметров.

- Повреждены два жилых дома по улице Переездной, 95 и 108, - рассказали в оборонном ведомстве.

Напомним, противник обстреливает Еленовку уже второй день. За это время в поселке повреждены минами три жилых дома. Также пострадала ЛЭП, которая обеспечивает электроэнергией весь населенный пункт. Энергетики восстановили электропитание поселка по резервной линии.

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