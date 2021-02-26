500 красавиц со всей ДНР хотят соревноваться за титул «Краса Донбасса – 2021»

Напомним, что конкурс красоты в ДНР проводится в двух номинациях – «Юная Краса Донбасса» (девушки от 14 до 17 лет) и «Краса Донбасса» (от 18 до 25 лет) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше 500 девушек подали заявки на участие в ежегодном конкурсе красоты «Краса Донбасса – 2021». Однако только лучшие из лучших попадут в финал. Имя самой красивой девушки в Республике мы узнаем только в конце марта. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

— Участницам нужно пройти очный кастинг, который состоится в ближайшие дни, и множество репетиций, мастер-классов и тренингов с ведущими специалистами ДНР. И затем только финал − объявление имен лучших из лучших красавиц Донбасса! — говорится в сообщении.

Девушки соревнуются не только за титул «Красы Донбасса», на кону главный приз – поездка в Москву на международный конкурс «Русская Красавица». Кроме того, победительницы смогут в дальнейшем претендовать на корону на международных конкурсах во Франции, Турции, Македонии и Казахстане.

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