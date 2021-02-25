В Еленовке обстрелами ВСУ поврежден жилой дом, жертв нет

Результат обстрела ВСУ жилого дома в Еленовке. ФОТО: СЦКК

Вечером, 24 февраля, солдаты ВСУ под Еленовкой без всякого повода открыли огонь из орудия бронемашины пехоты и повредили жилой дом по адресу ул. Деповская, 2. Поврежден фасад и два оконных блока, люди к счастью уцелели.

Кроме того, обстрел затронул линию электропередач и восстановительные работы в такой ситуации будут затруднены, сообщает Представительство ДНР в СЦКК и переговорном процессе.

ВСУ продолжают «кошмарить» Еленовку – утром 25 февраля украинские солдаты вели огонь из 60-мм миномета со стороны населенного пункта Славное, где у них оборудованы позиции недалеко от жилых домов.

Напомним, недалеко от Еленовки находится единственный пункт пропуска на Украину, который работает два раза в неделю.

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