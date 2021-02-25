За сутки в ЛНР не выявили ни одного нового случая заболевания коронавирусом

Медики призывают жителей соблюдать масочный режим и придерживаться социальной дистанции Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За истекшие сутки ни один житель в ЛНР не был инфицирован COVID-19. При этом зафиксирован один летальный случай от болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Общее количество жителей ЛНР, инфицированных с начала пандемии, составляет на сегодняшний день 2 995 человек, - уточнили в ведомстве.

При этом выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 2 527 пациентов. Однако болезнь коварна - за все время она окончилась летальным концом для 263 жителей Республики.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд ограничительных мер - в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

В Республике проводится добровольная вакцинация населения.

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