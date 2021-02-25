В ДНР обсудили снижение ограничений, связанных с COVID-19

На сегодня в ДНР работают 24 ковидных базы Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие в очередном заседании Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Донецкой Народной Республики.

Глава отметил положительную динамику в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- На сегодняшний день у нас работают уже 24 ковидные базы. Напомню, что в пиковый этап заболеваемости COVID-19 их было 38. Мы продолжаем сокращать их количество, поскольку видны положительные тенденции. В связи с чем сегодня на заседании Штаба по противодействию коронавирусной инфекции мы рассматривали элементы снижения ограничений, которые действуют в Республике. Какие именно – будет озвучено после решения Штаба, – резюмировал Денис Пушилин.

Напоминаем, сегодня, 25 февраля, ожидается прибытие следующей партии вакцины «Спутник V» в Донецкую Народную Республику.

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