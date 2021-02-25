За минувшие сутки в ДНР диагностировали еще 131 носителя COVID-19

Медики отмечают уверенное снижение числа больных пневмонией жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ДНР выявили еще у 131 жителя . Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- 24 февраля провели 363 исследований, в ходе которых выявили 103 новых случая заражения жителей инфекцией, а у 28 человек диагноз «COVID-19» был поставлен после сдачи анализов, - рассказали в ведомстве.

Медики также уточнили, что за минувшие сутки к ним обратились 54 пациента с пневмонией, из них 42 человека они госпитализировали в больницы.

Если говорить в общем, то за все время пандемии в Республике количество подтвержденных фактов заражения коронавирусной инфекцией составило 23 848 случаев. Продолжают лечение 5 354 больных, на поправку пошли 16 486 человек. Общее количество смертей от COVID-19 в ДНР составило 2008

Читайте также

Второй этап вакцинации от коронавируса в ДНР: фоторепортаж

Жителям ДНР начали вводить второй компонент российской вакцины «Спутник V» (подробнее)