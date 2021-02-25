В Донецке открыли сбор денег на лечение 8-месячного смертельно больного Тимура Лесного

У мальчика диагностировали спинально-мышечную атрофию первого типа. Фото: instagram.com/help_timyr
В благотворительном фонде «Время добрых» сообщили об открытии сбора денег на лечение восьмимесячного Тимура Лесного из Макеевки. У мальчика диагностировали спинально-мышечную атрофию первого типа (СМА 1).
- Наш фонд открыл сбор на 2 миллиона рублей на укол препаратом «Золгенсма». А общая сумма сбора – 160 миллионов рублей, - сказали волонтеры.
Мама рассказывает, что живет в постоянном страхе, что каждый день рядом с Тимуром может оказаться последним.
- Что будет, если уже сейчас не ввести это лекарство? Тимур просто задохнется. На моих глазах или в реанимации... – говорит женщина. - Теперь я понимаю, что значит пройти семь кругов ада. Мой ад – это СМА. Монстр, беспощадно отбирающий у моего малыша жизнь.
Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:
+380714361061
+380713524822
Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh
Реквизиты Фонда
АО "Тинькофф Банк"
ИНН 6165222817
БИК 044525974
к/с 30101810145250000974
р/с 40703810000000713460
Сбербанк 4276520999107499 (Сорокина О.М)
Карта ЦРБ 1035272892549785 (OLGA SOROKINA 01/21)
Приват Банк 5168742208750004 (Сорокина О.М.)
WebMoney R924144715246
PayPal E-mail: vremya.dobryh@mail.ru
Яндекс Деньги 410018194814385
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как в Донецке проходит второй этап вакцинации от коронавируса «Спутником V»
Жителям Республики начали вводить второй компонент вакцины (подробности)