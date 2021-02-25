Украинские военные ранили мирного жителя ДНР при попытке перейти линию разграничения в Донбассе

Стреляли из стрелкового оружия. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные открыли огонь по мирному жителю, который попытался пересечь линию соприкосновения в Донбассе. Мужчина был ранен. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Житель Республики Закутной С.Н. пытался пройти к своим родственникам на временно подконтрольную территорию Украины в населенном пункте Новоселовка. Боевики 1-го батальона 53-й бригады открыли по идущему в их сторону человеку огонь из стрелкового оружия, при этом ранили его, - рассказали в НМ ДНР.

В ведомстве уточнили, что мужчина с ранением был доставлен в больницу на территории подконтрольной Украине Андреевки.

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