Денис Пушилин: «Нам нужно быть готовыми ко всему»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото: denis-pushilin.ru

На фоне отсутствия реакции стран-гарантов мирных договоренностей на действия Украины жителям Донецка нужно быть готовыми ко всему. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Руководитель страны назвал нарушением международного гуманитарного права вчерашний обстрел украинской армией поселка Еленовки, где расположены КПВВ, через которые ведется пропуск граждан.

- Это вызывает очень серьезные вопросы. Какие следующие действия мы увидим со стороны Украины? И где реакция со стороны тех, кто гарантирует мирный процесс? Мы, к сожалению, не видим этой реакции. Нам нужно быть готовыми ко всему, - отметил Денис Пушилин.

Читайте также

МИД ЛНР: Киев продолжает полностью игнорировать Донбасс

Украинская сторона также манипулирует фактами (подробнее)