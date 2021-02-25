25 февраля часть Донецка обесточат для ремонта электросетей

Свет в дома вернут к вечеру. Фото: mintek-dnr.ru

25 февраля часть столицы ДНР будет обесточена для проведения ремонта на линиях электропередач. Без света временно окажутся абоненты Петровского и Ворошиловского районов. Об этом сообщили в мэрии.

- В связи с проведением Донецкими городскими электрическими сетями плановых ремонтных работ 25 февраля жители некоторых районов останутся без электроэнергии, - сказано в сообщении пресс-службы.

В администрации уточнили, что с 9.30 до 15.00 без света останутся жители Ворошиловского района, живущие по адресам: улица Красноармейская, 55-73, 56-76 и улица Кобозева, 46. Также с 10.00 до 15.00 в этом районе города обесточат дома по улице 50 лет СССР, 151 и бульвару Шевченко, 6-12 и 6а.

Кроме того, с 9.00 до 16.00 будут отключены от электроснабжения улицы Леси Украинки, Победителей, Вахтангова, Лохтина и Осоавиахима в Петровском районе города Донецка.

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