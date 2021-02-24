25 февраля в ДНР прибудет вторая партия российской вакцины «Спутник V»

Партия вакцины прибудет в четверг, 25 февраля Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Новая партия вакцины «Спутник V» из Российской Федерации в Донецкую Народную Республику прибудет в четверг, 25 февраля. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Завтра мы ожидаем следующую партию вакцины – порядка 25 тысяч доз, - сказал руководитель государства.

Денис Владимирович отметил, что до конца года планируется вакцинировать то количество населения, которое требуется по расчетам специалистов для выработки коллективного иммунитета.

- По примерным расчетам, около миллиона человек должны пройти вакцинацию, окончательные цифры дадут специалисты, - подчеркнул Глава Республики Денис Пушилин.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в ДНР стартовала 1 февраля. Второй этап начался спустя 21 день. Прививки начали делать медикам, работникам сферы образования и социальной сферы и сотрудникам силовых ведомств. Меньше чем за неделю жителям было введено несколько тысяч доз первого компонента «Спутника V».

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