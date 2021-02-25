В «Ощадбанке» продлили действие просроченных карт жителей Донбасса до 1 мая

О доставке перевыпущенной карты в отделение банк должен уведомить в смс. Фото: oschadbank.ua

«Ощадбанк» вновь продлил действие платежных карт для жителей Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Речь идет о банковских картах тарифного пакета «Мий рахунок» - так называемых картах «переселенцев», предназначенных для социальных выплат жителям ДНР и ЛНР. Срок действия таких карточек продлен до 1 мая 2021 года.

- Карты Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мий рахунок», и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 мая 2021 года, - сказано в сообщении пресс-службы.

Тем временем, карточки некоторых жителей Донбасса, которые более года не снимали деньги лично в кассе, все же блокируются. Видимо, делается это выборочно лишь для того, чтобы лишить людей заслуженных выплат.

Читайте также

Женщина из прифронтового села в Донбассе 30 лет прожила на Украине с паспортом СССР

Получить документ незалежной помогли правозащитники (подробнее)