В «Донбасс Опере» готовят постановку «Классика и мода»

Режиссер-постановщик «Донбасс Оперы» Людмила Евтихова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В понедельник, 8 марта, в Донецке в «Донбасс Опере» пройдет показ мод. Театр оперы и балета вместе с ведущими донецкими модельерами подготовили подарок для женщин - постановку «Классика и мода». Об этом «КП» сообщила режиссер-постановщик «Донбасс Оперы» Людмила Евтихова.

На холсцене манекенщицы покажут наряды Ирины Радыш, Светланы Борисовой и Елены Мальцевой. Модели будут дефилировать по ковровой дорожке под исполнение классических произведений камерным оркестром и солистами «Донбасс Оперы».

- До недавнего времени классика и мода, как две разные планеты, существовали как бы в параллельных мирах. Но вдруг мы поняли, что у этих понятий очень много общего. Так и родилось необычное праздничное мероприятие «Классика и мода», которое будем проводить уже второй год, - рассказала Людмила Григорьевна.

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