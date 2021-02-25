В России продолжают лечить раненых бойцов ДНР

Военнослужащие отправились в санаторий «Вешенский», который специализируется на лечении нарушений опорно-двигательного аппарата, нервной системы и пр. Фото: Минтруда ДНР

Очередная группа военнослужащих из ДНР отправилась на лечение и реабилитацию в Ростовскую область. Там они остановятся в санатории. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.

- Направили на реабилитацию восемь военнослужащих, получивших тяжелые ранения и увечья во время выполнения боевых задач, - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что поездка стала возможной благодаря многолетнему сотрудничеству с региональной общественной организацией социально-правовой помощи инвалидам «Русичи-Центр» города Москвы.

- Хотим особо поблагодарить организацию и ее президента Сергея Филонова за неоценимую помощь, которая всегда приходит вовремя, - подчеркнули в Минтруда ДНР.

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