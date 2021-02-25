Фехтовальщики из ДНР завоевали полный комплект медалей на российском турнире

Бой в формате каждый с каждым велся на 5 уколов до победы. Фото: Минспорта ДНР

Одиннадцать спортсменов выступили от Донецкой Народной Республики на соревнованиях по фехтованию «Открытая дорожка Таганрога», которые прошли с 19 по 21 февраля в России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

- На турнир съехались более ста сильнейших фехтовальщиков из Москвы, Таганрога, Пятигорска, Ростова-на-Дону, а также Донецкой и Луганской Народных республик, - рассказали в министерстве.

В личном зачете спортсмены ДНР завоевали золотую и бронзовую медали. Обладателем золота стал Дмитрий Загаренко, а бронзовый трофей оказался в руках у Максима Чекаленко.

В командном зачете сборная Республики 1-го состава отвоевала серебро, а второй состав забрал у соперников бронзу.

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