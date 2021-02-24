В Донецке за неделю родилось почти 80 малышей

В Донецке за неделю родилось 43 мальчика и 35 девочек Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке за прошлую неделю, с 15 по 21 февраля, родилось 78 малышей: 43 мальчика и 35 девочек. Об этом сообщили администрации города Донецка.

- У семьи из Пролетарского района двойня – парни! – говорится в сообщении столичной администрации.

В мэрии пожелали семьям мира и благополучия, а крохам – крепкого здоровья и активного роста!

Напомним, что с 8 по 14 февраля в Донецке появилось на свет 93 малыша, что в два раза превысило число новорожденных неделей ранее.

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