В Донецке за неделю родилось почти 80 малышей

В Донецке за неделю родилось 43 мальчика и 35 девочек
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В Донецке за прошлую неделю, с 15 по 21 февраля, родилось 78 малышей: 43 мальчика и 35 девочек. Об этом сообщили администрации города Донецка.
- У семьи из Пролетарского района двойня – парни! – говорится в сообщении столичной администрации.
В мэрии пожелали семьям мира и благополучия, а крохам – крепкого здоровья и активного роста!
Напомним, что с 8 по 14 февраля в Донецке появилось на свет 93 малыша, что в два раза превысило число новорожденных неделей ранее.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Когда в ДНР придет настоящая весна
Какие сюрпризы от погоды ждать жителям Республики – рассказал эксперт Владимир Остапко, который полвека наблюдает за изменениями климата (подробнее)