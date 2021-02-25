На Украине хотят посадить в тюрьму водителя за то, что вез жителей Донецка в незалежную через Крым

Дончан задержали на пункте пропуска «Чонгар». Фото: ГПСУ

Печально закончилась поездка для пятерых пассажиров и водителя из Донецка на Украину через Крым. Их задержали на украинском контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар». Теперь перевозчику грозит уголовная ответственность.

Во время проверки документов у людей, которые находились в микроавтобусе «Nissan», пограничники обратили внимание на донецкую прописку. Потом выяснили, что дончане въехали в Россию через КПП «Успенка» (а это для Киева «незаконное пересечение») и далее через Крымский мост попали на полуостров.

Водителя задержали. Его хотят привлечь по статье 332 УК Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»). С учетом того, что перевозил нескольких человек с корыстной выгодой, водителю «светит» лишение свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Впрочем, такие случаи единичные. Обычно все проблемы решаются через взятку пограничникам. Ежедневно тысячи жителей ДНР едут через Россию и попадают на Украину со стороны Белгорода и реже – Крыма.

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