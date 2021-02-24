Украинские военные из БМП обстреляли Еленовку. Фото: штаб ООС

24 февраля вечером ВСУ открыли огонь в направлении поселка Еленовка к югу от Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины совершили обстрел по направлению Тарамчук - Еленовка, применив вооружение БМП-1. В результате в районе улицы Деповская повреждена линия электропередачи, обеспечивающая энергообеспечение поселка, - говорится в сообщении СЦКК.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Сейчас электроснабжение поселка осуществляется по резервной линии.

Местные власти призвали жителей спуститься в укрытия.

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