В Донбассе мирный житель подорвался на взрывном устройстве ВСУ у Золотого-4. Фото: штаб ООС

Мирный житель погиб в результате подрыва на минно-взрывном устройстве украинских военных недалеко от Золотого-4. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По сообщению штаба «ООС», 23 февраля в 17.25 в районе хутора Вольный, расположенного вблизи Золотого-4, в результате подрыва на минно-взрывном устройстве, установленном боевиками 92-й бригады, погиб мирный житель 1947 года рождения, - рассказал он.

По его словам, противник пытается списать гибель мирного жителя на результат обстрела со стороны Народной милиции. Осадчий подчеркнул, что этим сообщением украинские боевики хотят снять с себя ответственность за гибель гражданского лица и скрыть факты минирования подконтрольных городов и сел.

- Призываем сотрудников миссии ОБСЕ отреагировать на установку мин в населенных пунктах, от которой получают увечья и гибнут мирные жители, - заявил официальный представитель Народной милиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генеральная прокуратура ДНР открыла уголовные дела по фактам обстрелов Донецка

Следователи установили виновных в ранении мирного жителя и разрушениях жилья (подробнее)