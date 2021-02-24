Раненый 22 февраля житель Александровки находится в тяжелом состоянии

Мать раненного парня просит не выходить на простреливаемую дорогу, однако им деваться некуда, их дом находится в паре сотен метров от украинских позиций Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Состояние раненого 22 февраля жителя Александровки, что на западе Донецка, остается тяжелым. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на Минздрав.

- Пострадавший остается в реанимации в тяжелом состоянии. По него осколочные ранения, в том числе одно из ранений проникающее в брюшную полость, проведена операция, все назначения выполняются, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщала «КП», вечером 22 февраля на юго-западе Донецка в поселке Александровка был ранен мирный житель. 22-летний Александр Слепцов пострадал по дороге домой при обстреле из противотанкового гранатомета со стороны украинских позиций. Парень сразу же был доставлен в горбольницу № 14.

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