В Донбассе украинский десантник получил ножевое ранение в стычке из-за разногласий празднования 23 февраля

Украинский военный был ранен в потасовке из-за разногласий празднования Дня защитника Отечества между чтящими советские традиции украинскими десантниками и их националистически настроенными сослуживцами. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

- Группа десантников 80-й десантно-штурмовой бригады, чтящих советские традиции, решила отпраздновать 23 февраля, пригласив к себе волонтеров с подарками и поздравительной программой. О мероприятии стало известно националистически настроенным военнослужащим подразделения, с которыми произошел конфликт на фоне обвинений в предательстве Родины. Во время завязавшейся потасовки получил ножевое ранение солдат Синельников, - рассказал он.

Начальник группы морально-психологического обеспечения Александр Пухальский прибудет в 80-ю бригаду для оценки способности личного состава выполнять боевые задачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генеральная прокуратура ДНР открыла уголовные дела по фактам обстрелов Донецка

Следователи установили виновных в ранении мирного жителя и разрушениях жилья (подробнее)