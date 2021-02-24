В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику в Новозвановку. Фото: Егор Пелепенко

В Донбассе украинские военные пригнали бронетехнику в село Новозвановка. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады отмечено нахождение трех боевых бронированных машин в жилом районе Новозвановки, - говорится в сообщении УНМ ЛНР.

Размещение украинскими военными вооружений и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Сейчас в Донбассе формально действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, укрепление боевых позиций, полеты беспилотников.

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