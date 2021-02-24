ВСУ за сутки обстреляли 7 городов и сел ДНР. Фото: штаб ООС

Украинские военные за прошедшие сутки десять раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР почти 40 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- На донецком направлении под огнем оказались окрестности Васильевки, Спартака, Яковлевки и Старомихайловки, на горловском - поселков шахты 6/7 и Гольмовского, на мариупольском - район Введенского, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник применял минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, укрепление боевых позиций, полеты беспилотников.

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