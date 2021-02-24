В ДНР осколками гранаты ранена девочка 2019 года рождения. Фото: МВД ДНР

В Снежном полицейские задержали местного жителя, который дома по неосторожности взорвал гранату и причинил тяжкий вред здоровью своей дочери 2019 года рождения. Об этом сообщили в МВД ДНР.

О ЧП правоохранителям сообщили врачи «скорой». Полицейские оперативно задержали 30-летнего отца малышки. Мужчина ранее уже имел проблемы с законом за незаконное хранение оружия и боеприпасов. - Глава семейства, осматривая вечером гранату с запалом к ней, выронил ее из рук и выбежал из комнаты. Произошел взрыв, в результате которого мирно спавший в комнате ребенок получил увечья, - прокомментировал начальник Снежнянского горотдела полиции Владимир Царовский.

Пострадавшая девочка находится в состоянии комы. Отцу грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей.

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