В Донецке в ботаническом саду пройдет юбилейная выставка фиалок. Фото: Донецкий ботсад

Пятнадцатая юбилейная выставка фиалок, на которой будут представлены новинки селекции зарубежных и отечественных специалистов и любителей, пройдет в Донецком ботаническом саду с 25 февраля по 9 марта.

- 8 марта в 12.00 посетителей выставки фиалок ждет приятный сюрприз - розыгрыш призов. Каждый, кто примет участие, сможет выиграть цветущее растение, детку или свежесрезанный черенок, - сообщили в ботаническом саду.

Время работы выставки – с 9.00 до 16.00.

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Площадь его 203 гектара. Был заложен в Богодуховской балке в 1965 году. Ботанический сад в промышленном Донбассе создавался, прежде всего, как научный институт, способный решать его экологические проблемы. Сейчас коллекционный фонд Донецкого ботанического сада насчитывает более 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они находятся в пяти оранжереях.