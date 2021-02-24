От коронавируса в ЛНР за сутки умер один человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
От COVID-19 в Луганской Народной Республике за сутки умер один человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
- С начала пандемии в Республике зарегистрировали 262 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - говорится в соощении Минздрава.
Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.
На сегодня в ЛНР подтверждены 2 995 случаев заражения коронавирусом. Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.
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