От коронавируса в ЛНР за сутки умер один человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

От COVID-19 в Луганской Народной Республике за сутки умер один человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

- С начала пандемии в Республике зарегистрировали 262 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - говорится в соощении Минздрава.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

На сегодня в ЛНР подтверждены 2 995 случаев заражения коронавирусом. Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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