«Комсомольская правда» в Донбассе: Что почитать в газете за 25 февраля

«Комсомольская правда» выходит в Донбассе четыре раза в неделю Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

25 февраля выходит еженедельный выпуск «КП» - Толстушка. И там будет много интересных материалов. Среди них – о том, как официальный представитель НМ ДНР полковник Эдуард Басурин приехал на День рождения Торезского реабилитационного центра «Надежда», где помогают стать на ноги казалось бы, безнадежным деткам.

Статью советуем почитать всем, кто думает, что «все пропало». Эти дети полны таким желанием жить, что позавидуют все здоровые!

А еще в этом номере – много неизвестных подробностей из жизни великого актера Андрея Мягкова и о съемках «Иронии судьбы».

Напомним, «Комсомольская правда» выходит в Донбассе четыре раза в неделю.

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