В Луганске представили песню о девушках-зенитчицах, погибших при освобождении города в 1943 году

Песня «Ворошиловградские девчата» прозвучала на открытии памятного знака в сквере Победы. Фото: ЛИЦ

Сегодня в сквере Победы Луганска у мемориального комплекса открыли памятный знак в честь 15/5 гвардейской Симферопольской зенитно-артиллерийской дивизии Красной Армии. На двух мемориальных плитах высечены имена более 20 вновь установленных бойцов дивизии, которые погибли во время освобождения города. Среди них – девушки-добровольцы в возрасте от 16 до 19 лет.

На митинге представили новую песню «Ворошиловградские девчата», которую посвятили погибшим зенитчицам. Ее написали луганские музыканты братья Михаил и Валентин Золотухины на стихи ветерана Великой Отечественной войны Александра Андруся. Братья исполнили композицию вместе с театром песни «Непоседы».

- После событий 2014 года мы стали особенно трепетно относиться к ветеранам, к нашему прошлому, потому что война продолжается до сих пор. И когда прочитали стихи об этой дивизии, поверьте, мы плакали, - рассказал ЛИЦ Михаил Золотухин.

Напомним, Луганск (в то время – Ворошиловград) был освобожден 14 февраля 1943 года.

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