Коронавирус в ДНР: За сутки 168 жителей заболели COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 168 жителей, 8 человек умерли от опасной инфекции. За это время 1207 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 433 исследования, из них выявлено 122 случая заболевания (28,2 %) и у 46 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 23224. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 5011 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 16249. Летальных случаев – 1964.

Также за сутки выявлено 58 случаев пневмоний, на 5 случаев больше, чем за предыдущий день. 38 человек госпитализированы. Всего на лечении 987 пациентов с пневмониями, из них 463 на кислородной поддержке (+15 за сутки).

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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