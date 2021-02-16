Паспорт ДНР получил 655 091 человек

Жители ДНР продолжают получать паспорта республиканского и российского образцов Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

На сегодняшний день паспорт Донецкой Народной Республики получили больше 650 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

- Подразделениями миграционной службы министерства внутренних дел ДНР с марта 2016 года был выдан 655 091 паспорт Республики, - говорится в сообщении.

В правоохранительном ведомстве ДНР уточнили, что с начала этого года был выдан 36 761 паспорт республиканского образца.

Тем временем, гражданами Российской Федерации стали больше 215 тысяч жителей Республики. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в миграционной службе ДНР.

- В общей сложности российские паспорта с начала их выдачи получили 215 519 человек, заявлений же подано 237 215, - говорится в сообщении. - С начала 2021 года паспорта РФ получили 21 668 человек. Заявлений подано -14 955.

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