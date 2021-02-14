В Донбассе украинские военные пригнали бронетехнику к Новоалександровке

Украинские силовики оставляют бронетехнику даже под окнами жилых домов. Фото: Егор Пелепенко

Украинские боевики пригнали бронетранспортеры к подконтрольной Киеву Новоалександровке. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады отмечено нахождение двух бронетранспортеров вблизи населенного пункта Новоалександровка, - говорится в сообщении УНМ ЛНР.

Такое вот «перемирие».

Напомним, сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты.

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