Предупреждение МЧС ДНР: Ожидается резкое похолодание

В Донецке ожидается резкое похолодание Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С 13 февраля в Донецкой Народной Республике ожидается резкое похолодание. Температура воздуха понизится на 10-12 градусов. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям ДНР.

Кроме этого, ожидается порывистый ветер 15-20 метров в секунду.

По данным МЧС Республики, такая погода сохранится до 19 февраля.

На данный момент в ДНР сохраняется пасмурная погода. Местами осадки в виде дождя. Температура воздуха до семи градусов тепла.

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