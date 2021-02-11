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Политика

В ДНР призвали международные организации обеспечить безопасность детей перешедшего на сторону Республики солдата ВСУ

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сделала заявление
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Украинский солдат опасается за своих родственников

Украинский солдат опасается за своих родственников

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Перешедший на сторону ДНР солдат ВСУ Анатолий Тараненко обратился к омбудсмену Республики Дарье Морозовой. Он попросил содействия в защите своих детей, которые живут на территории Украины, потому что опасается, что его родные могут стать жертвами давления спецслужб.

Омбудсмен ДНР направила соответствующее обращение в международные организации с просьбой провести проверку по данному заявлению и принять соответствующие меры.

- В такой ситуации я рассчитываю на должное внимание к поднятой теме со стороны международных организаций и правозащитного сообщества. Мирное население должно быть защищено от преступного произвола, – сказала Морозова.

Омбудсмен ДНР отметила, что за время конфликта в Донбассе неоднократно сталкивались с фактами давления украинских спецслужб на жителей Украины, чьи родственники являются гражданами ДНР, и находятся на территории Республики.

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