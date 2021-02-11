В ДНР призвали международные организации обеспечить безопасность детей перешедшего на сторону Республики солдата ВСУ

Украинский солдат опасается за своих родственников Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Перешедший на сторону ДНР солдат ВСУ Анатолий Тараненко обратился к омбудсмену Республики Дарье Морозовой. Он попросил содействия в защите своих детей, которые живут на территории Украины, потому что опасается, что его родные могут стать жертвами давления спецслужб.

Омбудсмен ДНР направила соответствующее обращение в международные организации с просьбой провести проверку по данному заявлению и принять соответствующие меры.

- В такой ситуации я рассчитываю на должное внимание к поднятой теме со стороны международных организаций и правозащитного сообщества. Мирное население должно быть защищено от преступного произвола, – сказала Морозова.

Омбудсмен ДНР отметила, что за время конфликта в Донбассе неоднократно сталкивались с фактами давления украинских спецслужб на жителей Украины, чьи родственники являются гражданами ДНР, и находятся на территории Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перешедшему на сторону ДНР украинскому танкисту показали, как живут люди под обстрелами ВСУ

Украинский военный осудил действия своих сослуживцев и призвал остановить войну (подробности)